Утвержден перечень категорий россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Правительство РФ утвердило перечень категорий граждан, которые смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, начиная с 1 июля 2024 года некоторые смогут оплачивать ЖКУ, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки. Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Как уточнили в кабмине, подписанное распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса.