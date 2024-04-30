В Минобороны России сообщили об испытаниях перспективных БПЛА

На одном из новых полигонов в тыловой зоне СВО испытывают перспективные беспилотные летательные аппараты. Об этом Накануне.RU сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, разрабатываемые БПЛА обладают широкими возможностями применения различных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. В ходе испытаний операторы беспилотников отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника. Применяются сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины перестали использовать поставленные США танки Abrams из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов.