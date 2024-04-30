Астраханцы завершают голосование по проекту ФКГС

Считанные часы остаются у астраханцев, чтобы успеть сделать выбор объектов, которые благоустроят в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». По состоянию на 9:00 30 апреля на платформе 30.gorodsreda.ru проголосовали более 105 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора.

За время действия проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области преобразили более 400 общественных пространств. В этом году на голосование вынесли 76 площадок в 48 муниципальных образованиях.

Решением Президента России Владимира Путина проект «Формирование комфортной городской среды» продлён до 2030 года. Средства идут из федерального бюджета, и эту возможность нужно использовать, чтобы благоустроить больше общественных территорий в регионе.

Проголосовать до полуночи 30 апреля можно на онлайн платформе 30.gorodsreda.ru всем гражданам России, имеющим паспорт.