Дорожный ремонт в Астрахани активно продолжается

В Астрахани продолжается ремонт дорожного покрытия. Одним из самых больших объектов стала дорога по улице Свердлова. Ее протяженность составляет около двух с половиной километров. Рабочие сняли здесь старое полотно и завершают укладывать первый слой асфальта.

"Помимо автомобилистов, позаботимся и о пешеходах – отремонтируем тротуар", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Параллельно работы идут еще на 12 улицах. Все они в разной степени готовности: от 15% до 37%. Также специалисты восстанавливают дорожную разметку, уделяя особое внимание пешеходным переходам.

"Конечно, на этом не остановимся, слишком много дорог города в плачевном состоянии. Поручил мэрии увеличить объёмы ямочного ремонта и установить таблички с указанием улиц и номеров домов. Также пересмотрим контракты с подрядчиками на предмет введения дополнительных штрафных санкций за некачественное выполнение работ.", - подчеркнул Игорь Бабушкин.