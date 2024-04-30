Москвич из ревности пытался зарезать бывшую жену в торговом центре

В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК России, все случилось 29 апреля в торговом центре на Святоозерской улице: мужчина на почве ревности нанес множественные ножевые ранения в область шеи и головы своей бывшей жене. После этого он скрылся. Потерпевшая 1994 года рождения была доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. В кратчайшие сроки подозреваемый – мужчина 1987 года рождения – был задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По делу назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические и судебно-медицинские. Также допрошены свидетели инцидента.