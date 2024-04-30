30 Апреля 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

МВД разрешило фото на паспорт РФ в хиджабах

МВД разрешило фотографироваться в головных уборах, если снимать их запрещают религиозные убеждения, в том числе для получения гражданства РФ. Приказ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу 5 мая.
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В приложении к приказу, касающемуся требований к фотографии на паспорт, сказано, что в случае, если религиозные убеждения человека не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов, то предоставляются фотографии в головных уборах. Но есть требование - они не должны скрывать овала лица.

Не допускаются фотографии в шарфах, закрывающих часть подбородка, а также с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть отображены все особенности лица фотографируемого. Для людей, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. При этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза.

Эти требования разрешают фотографироваться в хиджабе или платке, но в парандже, закрывающей лицо.

Как говорит член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, установленный порядок, с одной стороны, позволяет верующим соблюдать религиозные традиции, а с другой — обеспечивать государству безопасность. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов говорит, что приказ МВД еще раз подчеркивает, что Россия уважает культурную идентичность всех граждан.

В СССР фото на паспорт в головных уборах не допускались. В 1997 году МВД снова ввело такой запрет, но в 2003 году Верховный суд признал его незаконным. В требованиях о порядке выдачи и замены российских паспортов от 2021 года говорилось, что фото на паспорт должно быть без головного убора, но если человек носит его по религиозным соображениям и вера не позволяет снять его, то фото в головном уборе допускается. Ранее право на фото в религиозных головных уборах было закреплено в правилах подачи документов на разрешения на работу и на патенты, а также на водительские права.

Вопрос ношения в обществе головных уборов по религиозным соображениям является дискуссионным. Особенно волнует родителей их ношение в школах. По опросу ВЦИОМ 2017 года, почти половина не видят в этом проблемы, но точно такая же часть респондентов против этого. Причем чем младше люди, тем они терпимее. При этом стало заметно больше тех, кто терпимо относится к хиджабам к школах. Однако иногда в школах происходят инциденты, связанные с недопуском школьниц в школу в хиджабе.

Смягчение отношения в обществе к внешним религиозным признакам связано в изменением этнической и религиозной структуры населения России. По данным последней переписи населения, третьим по численности народом в России стали чеченцы. Также ощущается влияние Средней Азии. Общая рождаемость там уже несколько лет назад превысила российскую. Если в России рождаемость опустилась до 1,2 млн, то только в Узбекистане в прошлом году она достигла почти 1 млн. С другими странами региона - бывшими союзными республиками - она составила более 1,8 млн, что в полтора раза больше российской, хотя в них проживает около 80 млн человек. Это на десятки лет вперед предопределяет сильное миграционное давление на Россию с неизбежными этнокультурными изменениями.

Теги: фото, паспорт, хиджаб


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