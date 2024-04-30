Уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 837 см

По данным на утро 30 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 837 см. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Курганской области.

В Кетовском округе продолжается снижение уровня воды. В районе н.п. Санаторная он составил 826 см, в районе Кетово – 834 см.

В районе села Белозерского уровень воды составляет 6 метров 10 см, в районе села Памятное – 5 метров 50 см.

Ранее сообщалось, что общий ущерб от паводка в Курганской области составил от 4 до 9 млрд рублей.