О стрельбе на детской площадке в Чайковском доложат Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о происшествии на детской площадке в Пермском крае.

Ранее сообщалось, что в Чайковском задержан 21-летний местный житель, устроивший стрельбу из страйкбольной винтовки по детям. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования дела.

Инцидент произошел вечером 27 апреля. Будучи недовольным доносившимся со двора шумом, используя страйкбольную винтовку, пьяный молодой человек произвел выстрелы пластиковыми шарами в сторону находившихся на площадке девочек 9 и 10 лет. В результате дети получили различные травмы, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия.