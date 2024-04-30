Задержан экс-министр внутренних дел Казахстана

Задержан бывший министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.

Уточняется, что Тургумбаев задержан 29 апреля нынешнего года "за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия" (статья 362 часть 4 УК РК). Сейчас в Казахстане продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

"Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, в начале января 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки. Сообщалось, что в ходе столкновений были жертвы среди правоохранителей.