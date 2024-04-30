Все мужчины на Украине должны явиться в военкомат и пройти медкомиссию

По недавно принятому закону об ужесточении мобилизации, все мужчины на Украине должны явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК, или военкоматы), где необходимо не просто уточнить свои военно-учетные данные, но и пройти медкомиссию. Это касается и тех, у кого есть отсрочка. Сделать это необходимо будет до 18 июля, заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин.

После этого все признанные пригодными для военной службы будут отправлены на фронт воевать против России. После прохождения медкомиссии гражданину будет вручено мобилизационное распоряжение о явке в указанное время для немедленного вступления в армию. За неявку будет наступать уголовная ответственность. Как сказал Истомин, это уже все узаконено, так что людям деваться некуда - придется воевать за местный режим.

Как пишет издание "Страна", на Украине в новых условиях резко подскочили цены на услуги людей, которые помогают мужчинам выехать из страны. Взятки за нелегальный выезд за границу достигли 17 тысяч долларов, хотя в начале СВО можно было уехать за несколько тысяч. Позже сообщалось о суммах порядка 10 тысяч.

Ужесточение политики к своим гражданам украинские телеграм-каналы связывают с обязательством Зеленского перед Западом набрать как можно больше живой силы, чтобы не допустить военных поражений накануне выборов президента США, а то и захватить территории. Он это косвенно подтвердил, заявив, что США дают только оружие и могут не беспокоиться - воевать будут украинцы. При этом западные СМИ пишут, что воевать на Украине уже никто не хочет, а в рядах украинских боевиков большая нехватка людей. Их хотят закрыть новобранцами, но уровень последних гораздо ниже.