ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS

Минувшей ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По предварительным данным, для удара по мирному полуострову были применены несколько баллистических ракет ATACMS.

"Перед этим на полуострове объявили тревогу и перекрыли Крымский мост. Сейчас движение по мосту возобновлено", - сообщил Рогов.

Недавно стало известно, что США в марте передали Украине более 100 оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами.

Также сообщалось, что Вашингтон выделит шесть миллиардов долларов на производство вооружения для Украины.