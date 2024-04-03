Год Нисанов пытается замять дело о нападении на бойцов СВО на рынке «Садовод»

По информации СМИ, владелец скандального рынка «Садовод» Год Нисанов пытается «замять» инцидент с нападением мигрантов из Таджикистана на двух бойцов СВО.

Телеграм-канал «Z кейс» обратил внимание, что на протяжении двух суток не поступало никаких новых данных по уголовному делу, несмотря на личное вмешательство главы СК РФ Александра Бастрыкина. По слухам, владельцы рынка активно пытаются «замылить» ситуацию, которая играет против владельца ранка Нисанова. Авторы канала сообщают, что следственная группа, находящаяся на «Садоводе», не сможет ничего добиться.

Напомним, ранее СМИ сообщали о нападении граждан Таджикистана на двух участников спецоперации. Приезжие провоцировали бойцов на конфликт и избили их. Служба безопасности рынка угрожала потерпевшим, если те обратятся в правоохранительные органы. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», а отчеты о его ходе поручено предоставлять лично Бастрыкину.

Это не единичный случай агрессии мигрантов в отношении участников СВО за последнее время. Статистика преступлений мигрантов неуклонно растет.