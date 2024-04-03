Минобороны Франции: У Парижа нет данных о связи теракта в "Крокусе" с Украиной

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Париж не располагает данными о связи теракта в"Крокус сити холле" с Украиной.

Лекорню решительно осудил теракт, а также выразил солидарность с семьями пострадавших. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило французское оборонное ведомство.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она назвала это "уликой".

Захарова также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ* к теракту и призвала Вашингтон предоставить доказательства своей версии.

* запрещенная в РФ террористическая организация