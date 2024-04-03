В Госдуме просят разобраться, как текст Алексиевич попал в ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в ЕГЭ по русскому языку был текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

"Напоминаю, что произведения Алексиевич насквозь пропитаны ненавистью к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии", - написала Останина в своем телеграм-канале.

Депутат попросила Кравцова разобраться, какую цель "преследовали эти лица, призывая подрастающее поколение читать данного автора, получавшего ордена и награды от государств-членов НАТО, в период проведения СВО?".

Отметим, министерство образования Белоруссии в 2021 году изменило школьную программу по литературе для 11-го класса, исключив из нее произведения нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Ранее Алексиевич в беседах с пранкерами согласилась на украинский орден "Небесной сотни".