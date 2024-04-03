Картаполов опроверг заявление Зеленского о новой мобилизации в России

Заявление Владимира Зеленского о том, что в России летом планируется новая волна мобилизации, не соответствует действительности, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Кокаин — страшная сила! У Зеленского явные проблемы с восприятием реальности!", - сказал он в комментарии SHOT.

По словам Картаполова, мобилизация в России сейчас не нужна.

Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы готовится летом мобилизовать еще 300 тысяч человек.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал полной глупостью заявления о том, что России потребуется дополнительная мобилизация для создания "санитарной зоны" у границ Белгородской области.