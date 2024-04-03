В Костромской области пройдет форум "Все для Победы!" - Сергей Ситников поддержал инициативу фонда «Гордимся тобой»

Администрация Костромской области в тесном взаимодействии с благотворителями организует системную работу по оказанию помощи участникам спецоперации и членам их семей.

Также оказывается содействие военнослужащим, которые были ранены в ходе боевых действий. Отдельное направление работы связано с увековечением памяти героев. Постоянно оказывается социальная и материально-техническая помощь бойцам на передовой, сбор и доставка посылок для участников специальной военной операции. Отдельное направление - приобретение и доставка автомобильной техники.

Форум «Все для Победы!» будет посвящен тем, кто участвует в оказании помощи военнослужащим, проявляет свой гражданский долг в условиях специальной военной операции.

Об инициативе по проведению акции губернатору рассказала директор благотворительного фонда Ирина Кашина. Участие в проекте могут принять различные организации, общественные объединения, волонтёры, медики, предприниматели, журналисты, писатели и поэты, священнослужители.

В настоящее время фонд «Гордимся тобой» принимает информацию о тех, кто помогает фронту. Рассказы о них будут публикованы на официальной странице сообщества фонда. Сам форум героев тыла планируется провести в конце сентября. Идею проведения патриотического мероприятия поддержал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Подробнее об акции - на официальном сайте благотворительного фонда и в социальных сетях.