Более тысячи танцоров со всей России намерены участвовать в танцевальном фестивале LOTUS FEST в Астрахани

В Доме танца YA FUNK прошла пресс-конференция по случаю проведения в Астрахани масштабного танцевального фестиваля LOTUS FEST. Журналисты смогли задать вопросы о предстоящем событии руководителю агентства по делам молодежи Виктору Нуртазину, основателю Дома танца YA FUNK Георгию Захаряну и финалисту шоу «Новые танцы» на ТНТ Гео.

«Для участников мы подготовили уникальные призы — это призовой фонд в два миллиона рублей, который разделится между победителями всех номинаций, а также подарки от наших партнёров. Теперь лучшие танцоры, которых мы приглашали в Астрахань для проведения мастер-классов, приедут сюда в качестве участников. Наш город примет более 700 ребят, а вместе с астраханцами общее количество танцоров — около 1500», — отметил Георгий Захарян.

По его словам, география участников охватывает 40 городов России и 5 городов Казахстана. В первый день фестиваля, 5 апреля, в Центре зимних видов спорта пройдут детские и юниорские баттлы. В астраханском государственном цирке 6 апреля на сцене будут состязаться уже взрослые профессиональные танцоры. В третий, завершающий день, в Спортивном комплексе «Звездный» состоится чемпионат среди команд и солистов.

«Одна из наших целей — это привлечение молодых талантов в наш регион. И с появлением такого масштабного фестиваля у нашей молодежи есть возможность заявить о себе, не уезжая из Астраханской области. Молодые люди могут развиваться именно здесь. Мы планируем сотрудничать с разными сообществами — Дом танца YA FUNK одно из них, — чтобы Астрахань становилась центром притяжения кадров со всей России», — подчеркнул руководитель агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин.

Оценивать участников фестиваля будут компетентные члены жюри, в числе которых финалисты и победители танцевальных шоу и конкурсов.