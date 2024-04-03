СМИ: Силовики проводят обыски у разработчика системы бронирования "Леонардо"

Силовики проводят обыски в компании "Сирена-Трэвэл" (входит в госкорпорацию Ростех). Компания разрабатывала отечественную систему бронирования "Леонардо". По данным "Коммерсанта", оперативные мероприятия в офисе на Ленинградском проспекте в Москве проводят сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии.

Неназванный источник сообщил, что "действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года". Инсайдер отметил, что компания сама уведомила силовиков об атаках и готова предоставлять все данные и доступ к документам для обнаружения "возможных уязвимостей".

Осенью 2023 года из-за масштабной хакерской атаки сервисы регистрации пассажиров не работали у всей группы "Аэрофлот", "Уральских авиалиний" и Red Wings – все эти перевозчики пользуются системой "Леонардо".