В Уфе задержали трех юношей за попытку диверсии на объекте связи

Троих 18-летних юношей задержали в Уфе за попытку диверсий на объекте связи, сообщили в ФСБ.

В Telegram задержанным пообещали деньги за поджог объекта. Все трое арестованы. У них изъяли инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления, передает ТАСС.

Ранее полиция задержала двоих жителей Волгоградской области за выполнение заданий СБУ. Молодые люди подожгли два релейных шкафа. В телефонах задержанных нашли переписку с одним и тем же украинским куратором.