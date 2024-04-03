Уже три подразделения Авиалесоохраны требуют у Куйвашева поднять зарплаты перед пожароопасным сезоном

Сотрудники трех уральских подразделений Авиалесоохраны жалуются на низкие зарплаты и отсутствие экипировки, которую приходится оплачивать из собственного кармана. При этом региональные власти отрицают наличие проблемы.

Первыми пожаловались сотрудники алапаевского подразделения. Видео с обращением к губернатору Свердловской области опубликовал Telegram-канал Ural Mash. В нем спасатели заявляют, что не собираются выходить на смены, пока им не поднимут зарплаты и не предоставят качественные средства индивидуальной защиты. По их словам, в прошлом году пожарным выдали спецодежду ненадлежащего качества, которая не продержалась и сезона, из-за чего новую пришлось оплачивать из собственного кармана. К окончанию пожароопасного сезона износилась и она, однако новую пожарным обещают выдать только в июне.

"Люди не готовы работать на пожаре. Долги за тушенку большие висят и спецодежду не выдали. Обуви нет вообще", - говорит один из спасателей.

"В течение двух лет ни разу не видел, чтобы пайки выдавали в полном объеме. Суточные 300 рублей - это копейки. Покупаем все сами, за свой счет";

"Меня не устраивает вопрос зарплаты и оклада. Маленький оклад, зарплату задерживают. Хочу задать вопрос - сколько это будет продолжаться? Вы (Куйвашев) все обещаете. Выезжаем на пожары, все покупаем за свой счет, а потом ждем неделю-месяц, чтобы нам все это выплатили";

"Людей мы не наберем сюда на эти гроши. Отношение к рядовому, инструкторскому составу никакое. На пожар выезжать мы по факту не готовы и, пока не будет достойной заработной платы, и того, что мы перечислили, выезжать на пожары мы не будем".

На это сегодня днем поспешил ответить министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, зарплаты у сотрудников Авиалесоохраны в регионе намного выше, чем у соседей - 50-80 тыс. рублей против 40 тыс. Да и проблемы в угрозах он не видит, заявляя, что пожарные никогда не саботировали работу, "как бы плохо ни было".

И почти сразу же после оправданий Мамонтова, в соцсетях появились обращения от еще двух подразделений Авиалесоохраны - из сгоревшей в прошлом году Сосьвы и Ивделя. Пожарные последнего перечислили целый список экипировки, спецодежды и инструментов, которые им не выдали как к весенне-осеннему сезону, так и к летнему. Все это приходится закупать на и без того низкие зарплаты, которые до прожиточного минимума дотягивают только благодаря выплатам МРОТ.

"Пробыв на пожарах несколько дней, мы лишь отбиваем прожиточный минимум и ничего не зарабатываем сверх. За такую оплату труда нереально обеспечить организацию новыми кадрами. По нашему мнению, работодатель нарушает коллективный трудовой договор по оснащению спецодеждой, СИЗ и табельным имуществом", - заявили огнеборцы из Ивделя.

Пожарные Сосьвы также заявили, что выдаваемой еды им не хватает, как и табельного имущества. Более того, раннее обещание замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова увеличить оклад вдвое - до ничтожных 13 тыс. 800 рублей так и не было исполнено.

"На данный момент оклад работников составляет в размере 6 тыс. 800 рублей. До каких пор будут одни обещания? Наша заработная плата не соответствует уровню жизни. Нет финансовых возможностей содержать семью и обучать детей", - заявили огнеборцы Сосьвы.

В праведный гнев пришли и пользователи социальных сетей, которые стали предлагать Мамонтову лично поработать пожарным и оценить, достойная ли зарплата в 50-80 тыс. за такой труд. По их словам, именно из-за таких зарплат и отношения, никто и не хочет идти работать в столь почитаемые профессии.

"Министр-то точно знает. Он каждый день в наряде";

"В прошлое лето такая же ситуация была. Не удивительно, что с таким отношением руководства региона по всей области горели леса";

"За такие оклады пусть министр сам прыгает с самолета и тушит лес";

"А управление не видит связи в том факте, что нехватка людей этих профессий (МЧС, МВД, Медсектор, педагогика пр) напрямую связана с тем, что у них оклад равен одному с*** ужину с семьей в ресторане?"

"Оклад 13.800? У людей, которые спасают ж*** других людей?"

"Зарплата водителя-экспедитора знаменитого КБ - от 100 тыс..., при этом зарплата пожарного 50 тыс..., зарплата полицейского 50 тыс... Что вообще происходит? Как людям жить и содержать семьи на эти зарплаты?"

"Вот это управленец. Гордость региона! Сравнил ЗП по должностям с соседним регионом, а не среднюю ЗП по своему!"

Справедливости ради стоит отметить, что региональные власти оперативно пообещали закупить для Авиалесоохраны 5 гусеничных тракторов за 35 млн рублей. Однако вряд ли это можно считать альтернативой их требованиям. Также на сегодняшней пресс-конференции, посвященной пожароопасному сезону, глава управления надзорной деятельности ГУ МЧС Станислав Шевелев заявил, что свердловчан будут жестче штрафовать за устроенный в лесу пожар. Но и такое запугивание едва ли уменьшит работы спасателям.

При этом Шевелев отметил, что 2023 год побил многолетний рекорд региона, став самым пожароопасным. От того и странно, что сотрудники Авиалесоохраны при всей нагрузке и рисках, по их словам, даже не могут похвастаться окладом, дотягивающим до прожиточного минимума.