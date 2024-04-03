Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

В России средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году достигла почти 73,5 лет, это рекордный показатель за всю историю измерений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По словам Мишустина, такого никогда не было ни в СССР, ни в России, даже в доковидные времена страна не могла похвастаться таким показателем.

В феврале этого года в послании федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новую цель по продолжительности жизни в стране: "Средняя продолжительность жизни сейчас 73 года. К 2030 году должно быть 78 лет, а в дальнейшем – 80+".