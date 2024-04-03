Власти назвали фейком сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже

Власти Воронежской области опровергли информацию об угрозе вспышки холеры в Воронеже в результате биологической диверсии.

Как сообщили в правительстве региона, этот фейк рассылается в WhatsApp среди горожан.

Как подчеркнули в облправительстве , реальных угроз населению нет. Отмечается, что слухи про холеру являются одним из "самых долгоиграющих фейков, который кочует из города в город". Об этом передает РИА Новости.

Два года назад оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о возбудителях холеры в водоемах региона. Также подобные фейки появились в Тульской, Воронежской областях, на Ставрополье и в других регионах.