Онлайн-семинар по социальному партнерству провели астраханские библиотекари с коллегами из Беларуси

В День единения народов России и Белоруссии в Центральной городской библиотеке прошёл Международный онлайн-семинар «Социальное партнерство в библиотеке: тенденции, перспективы и лучшие практики», в котором приняли участие специалисты централизованных библиотечных систем Минска, Могилёва и Витебска.

С приветственным словом к участникам встречи обратилась директор Централизованной городской библиотечной системы Елена Заморина. Заведующая отделом маркетинга Центральной городской библиотеки имени Я. Купалы (город Минск) Ольга Гудь в своем выступлении рассказала об опыте международного сотрудничества с учреждениями культуры. Анна Шувалова, заведующая Детской библиотекой-филиалом имени А.С. Пушкина (город Могилёв), рассказала о реализации интерактивного проекта «Пушкин-Центр» при грантовой поддержке фонда «Русский мир». Оксана Конышева, заведующая Библиотекой имени Я. Купалы (город Витебск) поделилась опытом сотрудничества библиотеки и территориального центра социального обслуживания населения, подопечными которого являются люди с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь, астраханские коллеги рассказали о своих историях социального партнёрства. Многолетний опыт сотрудничества библиотек городской системы с учреждениями культуры, здравоохранения, представителями общественных организаций и представила Светлана Рычагова, главный библиотекарь методико-библиографического отдела. О том, как строится работа с астраханскими художниками и мастерами ДПИ рассказала заведующая библиотекой-филиалом № 6 Ольга Косицына.

Богатым опытом социально-творческого взаимодействия поделилась Гульнара Садовникова, заведующая Библиотекой-филиалом № 17. В практике библиотеки-филиала — совместные проекты с Астраханским биосферным заповедником, Астраханской общественной организацией «#рисуюАстрахань», Клубом астрономов-любителей имени Ф.Ю. Зигеля.

О взаимодействии с журналистами рассказала Наталья Татаринцева, заведующая сектором «Медиацентр». Ее доклад был посвящен давней дружбе Централизованной городской библиотечной системы с телеканалом «Астрахань 24». Благодаря этому партнерству, новости библиотеки регулярно освещаются на телевидении, а также действует несколько совместных проектов.

Подводя итоги встречи, участники семинара пришли к выводу, что организация онлайн-семинаров такого рода и участие в них являются очень важным аспектом деятельности специалистов муниципальных библиотек, позволяющим им общаться с зарубежными коллегами и перенимать бесценный опыт.