Посещаемость модернизированных по нацпроекту кинозалов в Костромской области выросла в 2,5 раза

Повышение доступности кинозалов - один из приоритетов национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Костромская область активно включилась в эту федеральную программу. В муниципальных образованиях региона было оборудовано 9 современных кинозалов для просмотра фильмов - в Костроме, Волгореченске, Шарье, Буе, Мантурове, Чухломе, Нее, Макарьеве и Нерехте, сообщили в департаменте культуры.

Средства на модернизацию привлечены регионом из федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Все кинозалы подключены к системе «Единый кинобилет», а также к программе «Пушкинская карта», данные о продаже билетов поступают на сервер информационной системы.

В результате комплекса этих усилий в первом квартале 2024 года посещаемость кинозалов в муниципальных образованиях Костромской области выросла почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные на ежедневном оперативном совещании губернатору Сергею Ситникову представила заместитель главы Елена Журина.

Сеансы в кинозалах, оборудованных по федеральной программе, посетили более 35 тысяч человек. Лидерами по посещаемости стали кинозалы в Костроме, Нерехте и Шарье.