В Прикамье экс-сотрудника ФСБ просят приговорить к 10 годам лишения свободы

Бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева просят приговорить к девяти годам восьми месяцам лишения свободы, сообщает Properm.ru.

Также обвинение просит оштрафовать его на 320 млн руб. и лишить воинского звания майор запаса.

По версии следствия, с 2016 по 2022 год он получил от пермских хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева 160 млн руб. Последние 100 млн руб. были получены 23 января 2022 года, накануне задержания хакеров. Сам Царегородцев признает, что деньги у хакеров брал. Но просил переквалифицировать его действия как мошенничество: он считает, что брал мзду, но ничего в ответ не делал.