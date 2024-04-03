Названы даты "президентской" пересдачи ЕГЭ в этом году

4 и 5 июня в этом году станут днями пересдачи ЕГЭ – обещанной Владимиром Путиным возможностью выбрать один предмет для повторной сдачи. "Все, что для этого необходимо – сделано", - сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме. Он добавил, что никаких решений правительства или парламента для введения возможности пересдачи не нужно – Рособнадзор может регулировать этот вопрос своими внутренними документами.

"Дети волнуются. Если из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его учебе и карьере. Хорошо, что у них появится такая возможность теперь", - сказал глава правительства.