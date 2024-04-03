Захарова назвала вбросом информацию о том, что США предупредили Россию о теракте за две недели

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикации американских СМИ о том, что США якобы предупредили Россию о возможном теракте в "Крокус сити холле" за две недели.

По ее словам, уже стали привычны американские вбросы в информационное пространство, а затем отказ от своих же собственных заявлений.

"Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию", - сказала Захарова на брифинге, обращаясь к журналисту.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон якобы за две недели до нападения передал властям России информацию о том, что в "Крокус Сити Холле" готовится теракт. Как заявили американские чиновники, США передали эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в Москве в марте.

7 марта посольство США в РФ предупредило своих граждан о том, что необходимо избегать любых массовых скоплений из-за готовящихся экстремистских планов нападения в ближайшие 48 часов. Дипмиссия заявила о неких "мероприятиях, в том числе концертах", которые "готовят экстремисты". Позже аналогичные заявления распространили диппредставительства других стран Запада.