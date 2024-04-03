03 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские парламентарии согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева на должность председателя правительства региона

Сегодня на пленарном заседании региональной Думы губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил кандидатуру Дениса Афанасьева на должность вице-губернатора – председателя правительства.

Губернатор отметил, что Денис Афанасьев является опытным государственником и управленцем. Более десяти лет он возглавлял областное министерство международных и внешнеэкономических связей, затем руководил министерством промышленности. В последнее время являлся заместителем председателя правительства Астраханской области, а в феврале 2024 года был назначен исполняющим обязанности главы регионального кабмина.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Парламентарии единогласно поддержали представленную Игорем Бабушкиным кандидатуру нового председателя правительства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов выразил уверенность, что совместная работа областного правительства и депутатского корпуса будет только укрепляться и станет более эффективной.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Краткая справка. Денис Александрович Афанасьев родился 8 июня 1975 года в Астрахани. В 1997 году окончил Астраханский государственный педагогический институт по специальности «Филология», в 2000 году — дипломатическую академию МИД России по специальности «Международные отношения». Свободно владеет английским и персидским языками. С 1997 по 2019 годы его трудовая деятельность связана с министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области. С февраля 2009 года работал министром международных и внешнеэкономических связей Астраханской области. С апреля 2019 года – министр промышленности, транспорта и природных ресурсов. С марта 2022 года – заместитель председателя правительства Астраханской области. В феврале 2024 года назначен исполняющим обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области. Женат, воспитывает дочь.

Теги: игорь бабушкин, дума астраханской области, председатель правительства астраханской области


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