Астраханские парламентарии согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева на должность председателя правительства региона

Сегодня на пленарном заседании региональной Думы губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил кандидатуру Дениса Афанасьева на должность вице-губернатора – председателя правительства.

Губернатор отметил, что Денис Афанасьев является опытным государственником и управленцем. Более десяти лет он возглавлял областное министерство международных и внешнеэкономических связей, затем руководил министерством промышленности. В последнее время являлся заместителем председателя правительства Астраханской области, а в феврале 2024 года был назначен исполняющим обязанности главы регионального кабмина.

Парламентарии единогласно поддержали представленную Игорем Бабушкиным кандидатуру нового председателя правительства.

Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов выразил уверенность, что совместная работа областного правительства и депутатского корпуса будет только укрепляться и станет более эффективной.

Краткая справка. Денис Александрович Афанасьев родился 8 июня 1975 года в Астрахани. В 1997 году окончил Астраханский государственный педагогический институт по специальности «Филология», в 2000 году — дипломатическую академию МИД России по специальности «Международные отношения». Свободно владеет английским и персидским языками. С 1997 по 2019 годы его трудовая деятельность связана с министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области. С февраля 2009 года работал министром международных и внешнеэкономических связей Астраханской области. С апреля 2019 года – министр промышленности, транспорта и природных ресурсов. С марта 2022 года – заместитель председателя правительства Астраханской области. В феврале 2024 года назначен исполняющим обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области. Женат, воспитывает дочь.