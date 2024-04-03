Нефтепроводчики подготовили производственные объекты к работе в весенне-летний период

"Транснефть – Сибирь" завершило подготовку производственных объектов к работе в условиях весеннего паводка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

На линейной части магистральных трубопроводов и нефтеперекачивающих станциях специалисты выполнили сезонное техническое обслуживание около 7 тыс. единиц запорной арматуры. Организован отвод талых вод от оборудования, сезонное обслуживание и проверка работоспособности 119 систем промышленной и бытовой канализации, очистных сооружений.

В зоне прохождения магистральных нефтепроводов ведется работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности на нормативные расстояния линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. В целях обеспечения надежного и безаварийного функционирования нефтепроводов в период паводка сформирован аварийный запас для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Проведено техническое обслуживание оборудования для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти: боновых заграждений, плавсредств, нефтесборного оборудования, откачивающих средств. Помимо этого, на период паводка созданы 45 оперативных групп по контролю технического состояния линий электропередачи и установок электроснабжения.

На всех подводных переходах ведется постоянный контроль предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды в районе пересечения трубопроводов с водными преградами в период паводка, планируется проведение работы по их очистке от топляка и мусора. Сформирован запас грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах.

При подготовке к пожароопасному периоду на производственных объектах ведется установка огнепреградителей на емкостях и резервуарах, проверка резервуаров противопожарного запаса воды, подготовка средств молниезащиты. Также проводится подготовка пожарной техники и техники, закрепленной за группами для тушения пожаров, проверка и испытание пожарно-технического вооружения, организована работа по комплектованию и проверке пунктов сосредоточения пожарного инвентаря. С наступлением пожароопасного периода будет обеспечен повышенный контроль технического состояния автомобильной техники.

После схода снежного покрова и наступления устойчивой плюсовой температуры воздуха планируется обновление минерализованных полос вокруг объектов, а также проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и технического обслуживания производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяют "Транснефть – Сибирь" обеспечивать необходимый уровень надежности системы магистральных нефтепроводов, пожарной и экологической безопасности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.