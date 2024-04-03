Для мигрантов, желающих обменять водительские права, в свердловской ГИБДД работают дополнительные окна

В связи с предпринимаемыми антитеррористическими мерами, в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) свердловской ГИБДД введено ограничение на количество посетителей. Речь идет об отделе на Чкалова,1 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

"В связи с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 апреля 2024 года в ФЗ от 10 июля 2023 г. № 313-ФЗ "О внесении изменений в ст. 25 и 26 ФЗ "О безопасности дорожного движения", в части порядка обмена иностранных водительских удостоверений, в межрайонном экзаменационном отделе Госавтоинспекции Свердловской области отмечается наплыв количества посетителей, получивших ранее водительские права за пределами РФ", - поясняют свое решение в ГИБДД.

Там также отмечают, что сотрудники Госавтоинспекции заранее были готовы к востребованности данной услуги, а потому открыли дополнительные окна, где пять дополнительно привлеченных инспекторов будут оказывать помощь посетителям. Помимо этого, в апреле будут введены дополнительные рабочие дни: 7, 14, 21, 28 и 30 апреля. В эти дни с 09.00 до 17.00 будет осуществляться прием граждан по вопросам выдачи, обмена водительских удостоверений и сдаче экзаменов на права. В остальные дни, режим работы осуществляется по обычному графику.

В других территориальных подразделениях ГИБДД региона, наплыва посетителей нет, отмечают в пресс-службе. Однако, при увеличении числа посетителей, в отделения также будет введены дополнительное окно и рабочие дни. Ситуация держится на контроле руководства областной Госавтоинспекции.

Напоминаем, что обменять иностранное водительское удостоверение автомобилистам, передвигающимся на территории РФ, необходимо в течение одного года.