Все банки Киргизии отказались обслуживать российские карты "Мир"

Все банки Киргизии приостановили работу с российской платежной системой "Мир", об этом говорится в сообщении Нацбанка республики. Банки боятся введения американских и европейских санкций за работу с российской НСПК.

"Отключены обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах); переводы с карты на карты; электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий", - говорится в сообщении регулятора.

При этом осталась возможность денежных переводов между Киргизией и Россией с использованием мобильных приложений коммерческих банков "при наличии прямых договорных отношений между киргизскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета".