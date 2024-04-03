В Екатеринбурге вынесли приговор спортсмену за контрабанду сильнодействующих веществ

В Екатеринбурге суд вынес приговор 33-летнему спортсмену. Его признали виновным в контрабанде сильнодействующих веществ.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в марте 2023 года мужчина через интернет заказал и оплатил доставку из Казахстана препарата для увеличения мышечной массы, силы и выносливости. Средство содержало в своем составе сильнодействующее вещество "4-тестостерон (изомер 1-тестостерона) в виде сложного эфира (фенилпропионата)".

При этом уралец знал, что в России оборот данного вещества ограничен. После получения посылки с препаратом он был задержан сотрудниками таможни. Сильнодействующее вещество у мужчины изъяли.

Кировский районный суд Екатеринбурга признал спортсмена виновным. Ему назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.