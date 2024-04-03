У свиней на одном из личных подворий Югорска выявили вирус африканской чумы

У свиней на одном из личных подворий Югорска выявили вирус африканской чумы, сообщили Накануне.RU в администрации города.

В администрации города прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для принятия всех мер по предотвращению распространения вируса. Специалисты ветеринарной службы уже проводят работу по ликвидации очага и недопущению распространения вируса в соответствии с оперативным планом. Территория, на которой был обнаружен вирус, обособлена и будет обработана дезинфицирующими средствами.

На подворьях, содержащих свиней, также будут проведены карантинные мероприятия. Заместитель руководителя Ветеринарной службы Югры Сергей Музафин выехал в Югорск. Он подчеркнул, что угрозы нет.

"Был установлен диагноз — африканская чума свиней. В настоящее время введены ограничительные мероприятия, проводится работа по ликвидации очага совместно с администрацией муниципального образования города Югорск", - заявил Музафин.

Африканская чума поражает домашних свиней и диких кабанов и приводит к 100% гибели животных. Но не представляет угрозы для человека и других видов сельскохозяйственных животных.