Российским компаниям не будут запрещать вести бизнес за рубежом – Мишустин

Запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя, но и закрывать глаза на вывод капитала власти не будут, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Мы не будем запрещать нашим компаниям вести бизнес за границей, особенно в дружественных странах, это неправильно", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о том, будут ли возвращать компании в Россию.

"Закрываться – нельзя. Это инвестиции. Конечно, я полный сторонник того, чтобы российские компании регистрировались по месту нахождения. Но мы же не можем разорвать отношения с нашими стратегическими партнерами. И мы максимально упростили возможность перерегистрации в РФ. Наконец, мы создали специальные административные районы, они решают многие проблемы", - сказал премьер-министр.

"Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто выкачивает средства за рубеж", - добавил премьер-министр.