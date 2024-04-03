НАТО обсуждает идею созданию фонда на 100 млрд долларов для Украины

НАТО обсуждает предложение генсека организации Йенса Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет. Как передает РИА Новости, эту информацию подтвердила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

Взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран-членов альянса. Предложения готовятся к саммиту в июле, сообщила Лябиб.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО не планирует отправлять войска на Украину. По его словам, блок оказывает Украине разностороннюю военную помощь с 2014 года, но "планов размещения боевых подразделений на Украине нет". Российский президент Владимир Путин отмечал, что военнослужащие НАТО уже присутствуют там.