03 Апреля 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Французского ультраправого политика Жана-Мари Ле Пена признали недееспособным

95-летний французский ультраправый политик, создатель партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен помещен под "правовую защиту" – юридический статус, сравнимый по функционалу с опекой, пишет Le Figaro со ссылкой на вице-председателя партии Луи Алио.

По данным издания, статуса недееспособного для Ле Пена добилась его семья, есть заключение медицинской экспертизы. Ордер на "правовую защиту" был получен в середине февраля этого года. Теперь в интересах политика будут действовать три его дочери: Марин, Мари-Каролина и Ян.

Статус недееспособного политик получил в преддверии судебного разбирательства по поводу многомиллионных растрат бюджета ЕС, которые следствие приписывает Жану-Мари и его политической наследнице, дочери Марин Ле Пен. По версии следствия, Ле Пены, будучи парламентариями, необоснованно растратили значительные суммы на содержание штата помощников. Теперь суду предстоит решить, может ли недееспособный Ле Пен-старший отвечать перед законом. В партии утверждают, что семья добилась статуса не для того, чтобы вывести политика из-под ответственности.  

"Он человек преклонного возраста, который устал. Сейчас он находится под правовой защитой, а в управлении его делами участвуют его дети. Я думаю, что суду придется вынести меру, согласно которой он не может ни сдаться, ни давать показания на этом суде", - заявил Алио.

По словам людей из окружения политика, здоровье Жана-Мари Ле Пена значительно ухудшилось после сердечного приступа в апреле 2023 года.

Ле Пен в политике с начала 1960-х годов, является выразителем националистических взглядов. Участвовал (безуспешно) в выборах президента Франции с середины 1970-х до середины нулевых XXI века. Его дочь Марин достигла на этом поприще гораздо больших успехов (дважды выходила во второй тур).

Теги: жан-мари ле пен, мари ле пен, франция, недееспособность


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