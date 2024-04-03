Анисет Кочофа: "Африка потому не имела своих разработок, что всегда покупала их"

Экс-чрезвычайный полномочный посол республики Бенин Габриэль Анисет Кочофа в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске рассказал, почему страны Африки не развивали свои технологии, например, в нефтянке.

"80 лет СССР и Россия готовят кадры для других стран. За эти годы подготовлены 150 тыс. высококвалифицированных специалистов для африканского континента. Нефтяников готовили тоже. Отношения стран Африки со своими колонизаторами были такие, что последним было выгодно поставлять технологии", - сказал Кочофа.

Сегодня в Африке - 12% мировых запасов нефти и 18% - газа.

"Почему даже в Нигерии нет нефтеперерабатывающего завода? Нам не давали. Россия приближается к африканскому континенту", - сказал Кочофа.

То есть в Африке не было своих разработок, потому что странам континента давали технологии. В ближайшие 10 лет ситуация должна поменяться.

"Наши ресурсы можно развивать на месте. Россия нам подсказывает: ребята, зачем, у вас всё есть, давайте мы научим. У России не было колоний, мы уверены, что сотрудничество с ней даст импульс", - сказал Кочофа.