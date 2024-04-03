В Югре призвали возродить Госплан

Президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль на главной пленарной сессии форума "Нефтяная столица" "Энергия нефти - путь к прогрессу" в Ханты-Мансийске сообщил, что для технологического суверенитета России нужны ресурсы и компетентность специалистов.

"Ни в том, ни в другом мы не преуспели", - сказал Шмаль.

Есть достаточно сил и средств, чтобы всё это сделать. Нужна политическая воля.

"Надо возродить Госплан", - сказал Шмаль.

Это требуется, например, для планирования добычи нефти, а также для распределения специалистов. Также нужен госкомитет по науке и технике.