В Каменске-Уральском нашли подростков, обстрелявших автобус. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей

Полиция Каменска-Уральского нашла двух подростков, разыскиваемых после стрельбы по пассажирскому автобусу. Одного из них пригласили с родителями в качестве исполнителя, другого - свидетеля.

Как рассказала (по некоторым данным уже бывший) старший инспектор ПДН Татьяна Мезенцева, мальчиков опросили и провели с ними профилактическую беседу. Другого наказания не будет, поскольку дети не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. А вот в отношении родителей проведут проверку по ст.5.35 "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Слова Мезенцевой передает издание "Виртуальный Каменск-Уральский".

Сумма ущерба, нанесенного одним из подростков, составила 200 тыс. рублей. Эту сумму, вероятно, обяжут выплачивать родителей мальчика. При этом мать школьника уверена, что сумма сильно завышена, хотя и признает вину сына в противоправных действиях.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что находившиеся в салоне пассажиры, кондуктор и водитель не пострадали. По его данным, одно стекло автобуса от удара покрылось сеткой. Позднее другой подросток признался, что пневматический пистолет они получили в обмен на велосипед у какого-то мужчины.