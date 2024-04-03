В Тюменской области усилят патрулирование лесов и населенных пунктов

В Тюменской области усилят патрулирование лесов и населенных пунктов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича, при подготовке к пожароопасному сезону в регионе закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь, укомплектованы штаты лесопожарных формирований.

Для борьбы с природными пожарами в Тюменской области в 2024 году: привлекут порядка 2 700 человек, свыше 1 200 единиц техники; расширят сеть видеомониторинга; увеличат протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов; обустроят и обновят почти 4 000 км минерализованных полос около населенных пунктов; усилят работу по созданию и содержанию в нормативном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, гидранты).

Власти региона также напоминают, что за информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение в размере 40 000 рублей, тем, кто поможет задержать виновника, выплатят 50 000 рублей.

Напомним, противопожарный сезон вводится в Тюменской области с 5 апреля. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор.