Свердловские власти выделят свыше 35 миллионов на закупку спецтехники для пожарных

В преддверии пожароопасного сезона власти Свердловской области выделили более 35 млн рублей на закупку новой партии спецтехники для Уральской авиабазы. На эту сумму будет приобретено пять современных гусеничных тракторов

"Они будут работать в труднодоступной болотистой местности и лесах региона. Это модифицированные модели с усиленной защитой кабины и днища от пролома ветками кустарников и деревьев. Они оборудованы плугами и отлично подходят для устройства и прочистки минерализованных полос, а также для опашки кромки пожаров, чтобы остановить распространение огня", - рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, что в прошлом году также было приобретено более 30 единиц техники, в числе которых числились снегоболотоходы и пожарные автомобили. Такая закупка обошлась в 200 млн рублей. В том же году для Уральской авиабазы регион предоставил 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и три компьютерных планшета для летчиков, наблюдающих за лесными пожарами с воздуха.