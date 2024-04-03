Песков: Возможность поездки Путина на G20 зависит от решения Бразилии

Вопрос возможной поездки президента России Владимира Путина на G20 пока никак не рассматривался, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль будет наблюдать, какие решения примет бразильская сторона.

Итоговый саммит пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Ранее Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров стран, не признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), пишут "Известия". Газета Folha de S.Paulo сообщила, что в ноябре 2023 года бразильская сторона представила в Комиссию международного права ООН документ c юридическим обоснованием участия Путина в саммите, хотя и не упомянула его имя напрямую.

Ранее в связи с российско-украинским конфликтом МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена в России Марии Львовой-Беловой.