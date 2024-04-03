В Белгородской области могут ввести режим особой экономической зоны

Правительство России уже на этой неделе рассмотрит возможность создания особой экономической зоны в Белгородской, Брянской, Курской областях и республики Крым – регионов, пострадавших от военных действий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на отчете в Госдуме. Он не рассказал, какие именно преференции будет предусматривать этот статус.

"Цель - снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и восстановить экономику в нынешних условиях", - пояснил премьер.

Он добавил, что правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в приграничных районах.