Разделяю желание возмездия за теракт в "Крокусе" – Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что понимает желание многих депутатов ужесточить миграционную политику после теракта в "Крокус Сити Холле", но вводить изменения надо только после согласования с силовыми ведомствами, которые будут выполнять решения парламентариев.

"На встречах со всеми фракциями Госдумы все говорили о миграционной политике в свете теракта. От рук террористов погибли люди, разделяю желание возмездия, с пониманием отношусь к предложениям по миграционной политике. Но: все это должно проходить с участием правоохранительных органов. Необходимо вести согласованную работу", - сказал премьер-министр во время отчета в Госдуме.