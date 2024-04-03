ВСУ атаковали один из крупнейших российских агрокомплексов "Агро-Белогорье"

ВСУ атаковали "Агро-Белогорье" в Белгородской области - один из крупнейших агрокомплексов России, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на территорию предприятия с дрона было сброшено четыре взрывных устройства. Пострадал сотрудник, который находился рядом со свинокомплексом. Мужчину госпитализировали.

В прошлом году в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на свинокомплекс "Агро-Белогорье" погибли 179 свиней. Кроме того, предприятие обстреляли из минометов. Разрушения зафиксировали в трех корпусах.