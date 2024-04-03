МЧС просит свердловчан не выходить на улицу из-за сильного ветра

Жителей Среднего Урала предупредили о непогоде в ближайший четверг.

По данным синоптиков, завтра, 4 апреля, местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, свердловчанам нужно быть бдительными и осторожными в период непогоды. В ведомстве отмечают, что лучше всего будет оставаться дома и не ходить на улицу.

Во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, поэтому в такую погоду следует отказаться от использования открытого огня и разведения костров. Тем, кого ветер все же застал на улице, советуют отойти от стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, льда и кровельных материалов. Также не стоит парковать автомобили у деревьев и рекламных конструкций.

О возникновении происшествий уральцы могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".