Полиция разыскивает других жертв агрессивного пикапера из Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга разыскивает жертв 21-летнего Дмитрия Гребенкина, арестованного за нападение на четырех девушек. Студент в агрессивной манере пытался познакомиться, но, получая отказ, насильно удерживал девушек, толкал и оскорблял. Ранее мы подробно рассказали про каждый случай.

"В настоящее время проверка по факту противоправной деятельности гражданина продолжается. Все, кто пострадал от действий данного лица, могут обращаться по телефону: 356-42-07 или 102(02)", - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что сегодня студента удалось задержать в "Кольцово" при попытке улететь к матери в Москву. После его сразу доставили в суд, где арестовали на 8 суток. Свою вину Дмитрий признал, однако извиняться отказался даже после вынесения приговора и слов матери о готовности выплатить пострадавшим девушкам компенсацию. Во время заседания он заявил, что совершал нападения в состоянии аффекта, но потом разъяснил, что это состояние было обусловлено обидой от отказа.

Полиция опубликовала видео с разговором с Дмитрием, где он хоть и воздержался от извинений, пообещал больше не приставать к девушкам.