Бывший топ-менеджер "Мотовилихинских заводов" стал советником губернатора Белгородской области

Бывший управляющий директор "Мотовилихинские заводы" Сергей Дядькин станет советником губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по вопросам безопасности.

Об этом сообщают "Новости Белгорода". Первое поручение, которое получил новый советник - обеспечить учения на случай ЧС в Старом Осколе, Губкине и других удаленных от границы городах.

Дядькин был топ-менеджером пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса до конца прошлого года. Уволившись, он некоторое время еще продолжал осуществлять руководство военным и гражданским дивизионами завода.

Напомним, что смена руководителя – инициатива нового владельца "дочек" "заводов" – татарского "Ремдизеля". Вместе с Дядькиным уволился директор по финансам МГМ Кирилл Богомолов и директор по снабжению Михаил Гайовишин.

Как сообщало Накануне.RU, 22 сентября стало известно, что "Ремдизель" выиграло торги по продаже производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня типа "Град" и "Смерч" - ПАО "Мотовилихинские заводы". На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя продажу "Мотовилихи", отметил, что оборонное предприятие наконец-то выходит из процедуры банкротства и заявил, что все усилия по сохранению "Мотовилихи" в контуре оборонно-промышленного комплекса России увенчались успехом. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль.

Компания "Ремдизель" ранее входила в структуру "КамАЗа" (ГК "Ростех"). Но затем компанию вывели в отдельное юрлицо. В "Ростехе" заявляют, что больше не владеют "Ремдизелем".

С 2018 года предприятие "Мотовилихинские заводы" находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". На момент введения конкурсной процедуры реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб.