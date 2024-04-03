03 Апреля 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Условия очень сложные": Мишустин отчитывается о работе за год перед парламентом

Правительство России в Госдуме отчитывается о работе за 2023 год. Это последний отчет кабмина в текущем составе: после инаугурации президента члены правительства должны будут уйти в отставку.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил в начале отчета, что его команде удалось построить "под руководством президента новую технологичную и эффективную систему государственного управления". Он подчеркнул, что "Госдума и СФ поддержали большинство законодательных инициатив правительства".

Премьер-министр пожаловался: "Условия работы очень сложные: ограничения, введенные против нас, превышают все вместе взятые санкции против всех остальных стран мира. Сейчас они нацелены уже и на те страны, которые хотят с нами сотрудничать и вести дела".

Мишустин похвастался макроэкономическими показателями: ВВП вырос на 3,6%, безработица минимальная ("в еврозоне безработица почти в два раза выше российской"), инвестиции выросли на 10% за год ("это рекорд за последние 12 лет").  

"Исполнение расходов федерального бюджета в 2023 году приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Доходы федерального бюджета превысили 29 трлн руб. Экономика России становится менее зависимой от сырьевого экспорта – в 2023 году ненефтегазовые доходы выросли на четверть", - рассказал премьер-министр.

"Одним из вызовов", которые правительство не устраивают, Мишустин назвал инфляцию.

Теги: михаил мишустин, правительство, отчет о работе, госдума


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