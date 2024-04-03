Затопило дороги: на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск ограничили скорость движения

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 826 по 917 километр вводится ограничение скорости до 70 километров в час, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралуправтодор.

Причиной введенных ограничений стали застои воды на проезжей части.

Кроме того, по данным управления автодорог Югры, из-за повышения температуры воздуха с сегодняшнего дня введены ограничения на движения транспорта массой не более пяти тонн в населенных пунктах Сытомино - Горный, Угут - Каюково, Угут - Малоюганский, Сургут - Банный, в том числе на ледовой переправе через Тромъеган.